Куропаткина считает, что "Зенит" и "Спартак" будут соперничать и в женском футболе

Московская команда будет выступать в чемпионате России со следующего сезона

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Принципиальное соперничество между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" перейдет и в женский футбол. Такое мнение ТАСС высказала защитник "Зенита" Вероника Куропаткина.

В следующем сезоне участие в чемпионате России примет женская команда московского "Спартака".

"Знаю, что есть ажиотаж среди болельщиков из-за того, что "Спартак" начнет выступать в Суперлиге, - сказала Куропаткина. - Если честно, у меня нет какого-то определенного настроя на эту команду. Но у мужских команд "Зенита" и "Спартака" есть принципиальное соперничество. Наверное, это перенесется и на женские коллективы - все-таки мы один клуб. Возможно, в новом сезоне я это почувствую, но пока говорить об этом рано".

"Зенит" был основан в 2020 году, команда в последние два года дважды выиграла чемпионат России.