Матч баскетбольной Евролиги между "Маккаби" и "Анадолу Эфес" перенесли в Белград

Решение принято в соответствии с рекомендациями правительств Турции и Израиля

ТАСС, 29 ноября. Матч 14-го тура баскетбольной Евролиги между турецким "Анадолу Эфес" и израильским "Маккаби" из Тель-Авива перенесен из Стамбула в Белград. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Изначально матч должен был стать домашним для турецкой команды. Решение было принято в соответствии с рекомендациями правительств Турции и Израиля. Встреча пройдет 14 декабря.

24 октября пресс-служба Евролиги сообщила, что из-за ситуации на Ближнем Востоке все домашние игры "Маккаби" будут проходить в Белграде.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.