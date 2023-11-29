Двухлетнее отстранение Винер от работы на международных турнирах оставили в силе

Решение об отстранении было вынесено 6 марта 2023 года

ТАСС, 29 ноября. Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) сохранил двухлетнее отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер от работы на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба GEF.

Решение об отстранении Винер было вынесено 6 марта 2023 года. 27 марта глава ВФХГ заявила ТАСС, что подала иск в апелляционный трибунал GEF.

Отстранение Винер продлится до 5 марта 2025 года. Винер имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения уведомления о решении.

В соответствии с решением дисциплинарной комиссии GEF Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль в любом мероприятии под эгидой FIG на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что меры будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.