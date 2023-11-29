Фигуристы Морозова и Еременко намерены продолжить сотрудничество с тренером Крыловой

Ранее стало известно, что танцевальный дуэт планирует сменить спортивное гражданство и выступать за Францию

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко, выступающие в танцах на льду, намерены продолжить сотрудничество с тренером Анжеликой Крыловой. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала ТАСС, что спортсмены намерены сменить спортивное гражданство и выступать за Францию.

"Танцевальная пара Аннабель Морозова и Игорь Еременко намерены продолжить сотрудничество с тренером Анжеликой Крыловой, - говорится в сообщении. - В данный момент фигуристы отправились в США, где Аннабель пройдет восстановительный курс лечения после травмы, полученной на этапе Гран-при России в Красноярске. Какое-то время дуэт планирует тренироваться в Америке".

Морозова и Еременко образовали дуэт в минувшее межсезонье. 28 октября на разминке перед ритм-танцем на этапе Гран-при России в Красноярске Елизавета Шанаева задела коньком ногу Морозовой, позднее Крылова сообщила журналистам, что ее подопечной наложили швы. 29 октября дуэт не смог завершить утреннюю тренировку: спортсмены вышли на лед, сделали несколько кругов, Морозова заплакала от боли, после чего дуэт покинул площадку, а позднее фигуристы снялись с этапа Гран-при. После этого спортсмены пропустили заключительный этап серии и не сумели квалифицироваться в финал Гран-при.

Морозовой 22 года, до декабря 2022 года она выступала в дуэте с Дэвидом Нарижным. Спортсмены стали победителями этапов Гран-при России в Москве и Казани. Еременко 26 лет, он выступал в дуэте с Софьей Шевченко, с которой стал победителем юниорского финала Гран-при (сезон-2018/19) и бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2019).