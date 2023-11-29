Шунин догнал Яшина по количеству матчей за московское "Динамо"

На счету обоих футболистов по 358 игр за "Динамо", они делят по этому показателю третье место

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин вышел в стартовом составе в первом матче четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу против петербургского "Зенита" и догнал бывшего голкипера бело-голубых Льва Яшина по количеству матчей за клуб. Встреча проходит в Москве на "ВТБ-Арене".

Теперь на счету обоих футболистов по 358 игр за "Динамо". Они делят по этому показателю третье место. Впереди только защитники Александр Новиков (395) и Александр Маховиков (363).

Яшин выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной вратарь выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.

Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место. Яшин является единственным вратарем в истории, завоевавшим "Золотой мяч". Он умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

Шунину 36 лет, он выступает за "Динамо" с января 2007 года. Для него нынешний сезон - уже 17-й в основной команде бело-голубых, по этому показателю он уступает только Яшину (19). В 2012 и 2022 годах в составе столичного клуба Шунин доходил до финала Кубка России. В сезоне-2016/17 вместе с "Динамо" голкипер стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России. В апреле 2022 года Шунин попал в "Клуб Льва Яшина" для голкиперов, у которых не менее ста "сухих" встреч.