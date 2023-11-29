В РФС планируют задействовать систему офсайдных линий на матчах РПЛ до конца года

В ближайшем туре чемпионата России продолжится тестирование системы

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) продолжит работу по тестированию системы офсайдных линий в 17-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), чтобы один-два матча 18-го тура уже прошли с ее использованием. Об этом ТАСС рассказал председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

"Система была протестирована в офлайн-режиме в матчах 16-го тура. Мы остались довольны результатом. Продолжим тестирование и тренировку оператора повторов и судей в офлайн-режиме в 17-м туре, чтобы уже в следующем туре один-два матча прошли с системой виртуальных линий офсайда", - сказал Каманцев.

РФС 3 февраля объявил о заключении контракта о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech. В сообщении отмечалось, что система проходит финальный тест для получения сертификата Международной федерации футбола, после чего она может быть использована на матчах РПЛ.

17-й тур РПЛ пройдет с 2 по 4 декабря, 18-й - с 8 по 10 декабря.