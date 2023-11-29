Команда "Звезды и ВХЛ" заменит сборную Китая на Кубке Первого канала по хоккею

Также в турнире примут участие сборные Белоруссии, Казахстана и команда "Россия 25"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сборная Китая не сможет выступить на Кубке первого канала по хоккею. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

Китайскую сборную на турнире заменит команда "Звезды и ВХЛ", которая будет составлена из ведущих молодых игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Матчи Кубка Первого канала пройдут в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. На турнире также выступят сборные Белоруссии, Казахстана и команда "Россия 25".

Кубок Первого канала во второй раз пройдет не в рамках Евротура. После рекомендаций Международного олимпийского комитета и решения Международной федерации хоккея не допускать сборную России до чемпионата мира команды, принимавшие участие в Евротуре (Финляндии, Швеции, Чехии), объявили, что не будут играть с россиянами.