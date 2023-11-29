МОК одобрил переход велогонщицы Любимовой в сборную Франции

Также одобрены переходы велогонщика Михаила Яковлева в сборную Израиля и борца греко-римского стиля Георгия Тибилова в сборную Сербии

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил переход российской велогонщицы Валерии Любимовой, выступающей в BMX-фристайле, в состав сборной Франции. Об этом журналистам заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

В октябре о смене спортивного гражданства Любимовой ТАСС сообщил представитель Федерации велоспорта Франции Жан-Батист Петави.

Также МОК одобрил переходы велогонщика Михаила Яковлева в сборную Израиля и борца греко-римского стиля Георгия Тибилова в сборную Сербии. Теперь спортсмены имеют право выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Любимовой 19 лет. На чемпионате мира 2021 года, который проходил во Франции в преддверии Игр в Токио, спортсменка показала лучший результат среди россиянок (восьмое место), однако не была включена в итоге в состав команды Олимпийского комитета России.

Яковлеву 23 года. Он стал бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в дисциплине "кейрин".

Тибилову 23 года, в 2023 году он выиграл бронзовую награду на чемпионате мира в Белграде, представляя сборную Сербии.