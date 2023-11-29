Семак высказался о нюансах и сложностях игры в морозную погоду

По мнению главного тренера "Зенита", футбол в такую погоду упрощается и становится более осторожным, не получается короткий пас

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболистам в морозную погоду не так хорошо дается короткий пас, пропадает ряд элементов, связанных с ударами и передачами. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Футболисты "Зенита" проиграли в первом матче 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России "Динамо" со счетом 0:1.

"Зимний футбол присутствовал. Обе команды старались играть осторожнее, использовать ошибки, пространство, - сказал Семак. - У "Динамо" было достаточно атакующих игроков, как и у нас. Так получилось, что мы сегодня ошиблись, и "Динамо" наказало нас за действия, а мы не смогли победить".

Семак высказался о нюансах игры в морозную погоду. "Более осторожный футбол, где больше простых действий, длинных передач. Несмотря на то что поле было хорошего качества, мяч все равно на морозе мерзнет, у него совсем другие свойства. Элементы с ударами, передачами, короткой игрой не всегда приносят тот результат, который хотели бы игроки", - отметил он.

Ответный матч "Зенита" и "Динамо" пройдет в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.