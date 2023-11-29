Диканька на Красной площади. Навка открыла ГУМ-каток "Ночью перед рождеством"

Одним из участников ледового шоу, вышедших на вечерний лед, была олимпийская чемпионка Анна Щербакова

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Самый главный каток страны, расположенный на Красной площади, в день своего открытия на четверть часа превратился в один из хуторов Малороссии, где почти два столетия назад жили герои повести Николая Гоголя. Автором идеи и режиссером нового ледового шоу "Вечера на хуторе" стала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

"Вечера на хуторе близ Диканьки" никто на льду еще не ставил, - заметила Навка в беседе с журналистами. - Как все помнят, в 1961 году была экранизация, всеми нами любимая. Очень хотелось создать чудо на льду, ни на что не похожее и очень современное. Представляли, как бы сегодня Гоголь написал бы "Ночь перед рождеством". В полном объеме все это можно будет увидеть в "Мегаспорте", с декорациями, где я обязательно сама выйду на лед, как же без этого".

Одним из участников ледового шоу, вышедших на вечерний лед, была обладательница золотой медали Олимпиады-2022 Анна Щербакова.

"Я сегодня показала небольшой фрагмент своей роли, я играю Одарку, - сказала олимпийская чемпионка. - Я очень рада участвовать в шоу, потому что каждая сказка меня с разных сторон раскрывает. Сегодняшняя роль тоже очень интересная. Как и во всех сказках, нас ждет счастливый финал, но всех карт мы пока раскрывать не будем, сама хочу очень посмотреть целиком этот ледовый спектакль".

После того как отрывок шоу подошел к концу, на лед ГУМ-катка вышли его многочисленные зрители. 30 ноября опробовать лед на Красной площади смогут все желающие.

На катке для гостей пройдет множество бесплатных мастер-классов: каждую субботу под руководством тренеров можно будет учиться играть в хоккей, по воскресеньям любители фигурного катания будут оттачивать скольжение и выполнять несложные элементы: спирали, пробежки, вращения. Кроме того, с 10 декабря по 25 февраля пройдут 12 мастер-классов по фигурному катанию от олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.