Серхио Рамос повторил рекорд Лиги чемпионов по голам среди защитников

Футболист "Севильи" забил 16-й гол в турнире, сравнявшись с Роберто Карлосом и Жераром Пике

ТАСС, 29 ноября. Защитник испанского футбольного клуба "Севилья" Серхио Рамос забил гол в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ.

Рамос отличился на 24-й минуте. Испанец забил 16-й гол в Лиге чемпионов и повторил рекорд турнира по количеству забитых мячей среди защитников - столько же забили бразилец Роберто Карлос и испанец Жерар Пике, которые уже завершили выступление на профессиональном уровне.

Гол футболиста "Севильи" стал 10-тысячным в истории Лиги чемпионов. Турнир проводится с 1992 года. Автором первого гола стал нигерийский нападающий Дэниел Амокачи, который в составе бельгийского "Брюгге" поразил ворота московского ЦСКА.

"Севилья" объявила о переходе Рамоса в сентябре, заключив контракт с 37-летним защитником на один сезон. Ранее он защищал цвета клуба с 2002 по 2005 год. После этого защитник выступал за испанский "Реал", в составе которого четыре раза победил в Лиге чемпионов, и французский ПСЖ. Рамос является рекордсменом сборной Испании по количеству матчей (180). В составе национальной команды защитник стал чемпионом мира (2010) и двукратным победителем чемпионатов Европы (2008, 2012).