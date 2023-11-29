"Торпедо" обыграло "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги

Нижегородцы прервали трехматчевую серию без побед

ТАСС, 29 ноября. Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 по буллитам обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 5 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Торпедо" отметились Владислав Фирстов (49-я минута) и Василий Атанасов (51). У "Локомотива" отличились Дмитрий Симашев (53) и Максим Шалунов (55).

"Торпедо" прервало трехматчевую серию без побед. Также оборвалась победная серия "Локомотива", насчитывавшая три игры. Нижегородцы набрали 45 очков в 37 встречах и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" с 47 очками после 35 матчей занимает третье место на Западе.

В следующем матче "Торпедо" 3 декабря примет московское "Динамо". Ярославская команда 1 декабря на выезде сыграет против "Сочи".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома победил подмосковный "Витязь" (4:1), московский ЦСКА на своем льду переиграл минское "Динамо" (5:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 37 22 2 0 1 2 10 132-97 51 2 Динамо М 36 19 4 1 1 2 9 109-82 51 3 Локомотив 35 20 2 0 2 1 10 89-71 47 4 Торпедо 37 18 2 1 2 1 13 107-87 45 5 СКА 35 19 1 2 0 0 13 106-80 44 6 ЦСКА 36 17 2 1 0 2 14 108-80 42 7 Северсталь 36 13 0 3 2 3 15 118-115 37 8 Динамо Мн 35 10 4 1 2 2 16 90-94 34 9 Сочи 36 11 1 2 0 2 20 92-129 30 10 Витязь 37 9 2 2 2 2 20 78-125 30 11 Куньлунь РС 38 5 3 4 2 3 21 81-127 29