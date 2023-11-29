29 ноября, 18:53,
обновлено 29 ноября, 19:18
КХЛ

"Торпедо" обыграло "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги

Нижегородцы прервали трехматчевую серию без побед

ТАСС, 29 ноября. Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 по буллитам обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 5 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Торпедо" отметились Владислав Фирстов (49-я минута) и Василий Атанасов (51). У "Локомотива" отличились Дмитрий Симашев (53) и Максим Шалунов (55).

"Торпедо" прервало трехматчевую серию без побед. Также оборвалась победная серия "Локомотива", насчитывавшая три игры. Нижегородцы набрали 45 очков в 37 встречах и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" с 47 очками после 35 матчей занимает третье место на Западе.

В следующем матче "Торпедо" 3 декабря примет московское "Динамо". Ярославская команда 1 декабря на выезде сыграет против "Сочи".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома победил подмосковный "Витязь" (4:1), московский ЦСКА на своем льду переиграл минское "Динамо" (5:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

37

22

2

0

1

2

10

132-97

51

2

Динамо М

36

19

4

1

1

2

9

109-82

51

3

Локомотив

35

20

2

0

2

1

10

89-71

47

4

Торпедо

37

18

2

1

2

1

13

107-87

45

5

СКА

35

19

1

2

0

0

13

106-80

44

6

ЦСКА

36

17

2

1

0

2

14

108-80

42

7

Северсталь

36

13

0

3

2

3

15

118-115

37

8

Динамо Мн

35

10

4

1

2

2

16

90-94

34

9

Сочи

36

11

1

2

0

2

20

92-129

30

10

Витязь

37

9

2

2

2

2

20

78-125

30

11

Куньлунь РС

38

5

3

4

2

3

21

81-127

29

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

37

20

3

2

2

2

8

120-90

54

2

Авангард

35

14

7

2

0

3

9

104-92

49

3

Лада

37

16

1

2

1

7

10

92-90

46

4

Ак Барс

36

16

5

0

0

2

13

98-82

44

5

Салават Юлаев

35

20

1

0

0

1

13

96-68

43

6

Трактор

36

14

4

1

0

4

13

91-83

42

7

Автомобилист

37

13

4

2

3

1

14

84-84

42

8

Сибирь

37

11

2

4

2

3

15

86-103

39

9

Амур

36

13

0

1

5

2

15

80-96

35

10

Нефтехимик

36

11

2

1

3

4

15

84-113

35

11

Адмирал

34

6

2

2

5

2

17

72-98

27

12

Барыс

36

5

2

3

2

5

19

80-111

27

  

Теги:
КХЛ