"Торпедо" обыграло "Локомотив" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 29 ноября. Нижегородское "Торпедо" со счетом 3:2 по буллитам обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде в присутствии 5 500 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Торпедо" отметились Владислав Фирстов (49-я минута) и Василий Атанасов (51). У "Локомотива" отличились Дмитрий Симашев (53) и Максим Шалунов (55).
"Торпедо" прервало трехматчевую серию без побед. Также оборвалась победная серия "Локомотива", насчитывавшая три игры. Нижегородцы набрали 45 очков в 37 встречах и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" с 47 очками после 35 матчей занимает третье место на Западе.
В следующем матче "Торпедо" 3 декабря примет московское "Динамо". Ярославская команда 1 декабря на выезде сыграет против "Сочи".
В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома победил подмосковный "Витязь" (4:1), московский ЦСКА на своем льду переиграл минское "Динамо" (5:3).
1
Спартак
37
22
2
0
1
2
10
132-97
51
2
Динамо М
36
19
4
1
1
2
9
109-82
51
3
Локомотив
35
20
2
0
2
1
10
89-71
47
4
Торпедо
37
18
2
1
2
1
13
107-87
45
5
СКА
35
19
1
2
0
0
13
106-80
44
6
ЦСКА
36
17
2
1
0
2
14
108-80
42
7
Северсталь
36
13
0
3
2
3
15
118-115
37
8
Динамо Мн
35
10
4
1
2
2
16
90-94
34
9
Сочи
36
11
1
2
0
2
20
92-129
30
10
Витязь
37
9
2
2
2
2
20
78-125
30
11
Куньлунь РС
38
5
3
4
2
3
21
81-127
29
1
Металлург
37
20
3
2
2
2
8
120-90
54
2
Авангард
35
14
7
2
0
3
9
104-92
49
3
Лада
37
16
1
2
1
7
10
92-90
46
4
Ак Барс
36
16
5
0
0
2
13
98-82
44
5
Салават Юлаев
35
20
1
0
0
1
13
96-68
43
6
Трактор
36
14
4
1
0
4
13
91-83
42
7
Автомобилист
37
13
4
2
3
1
14
84-84
42
8
Сибирь
37
11
2
4
2
3
15
86-103
39
9
Амур
36
13
0
1
5
2
15
80-96
35
10
Нефтехимик
36
11
2
1
3
4
15
84-113
35
11
Адмирал
34
6
2
2
5
2
17
72-98
27
12
Барыс
36
5
2
3
2
5
19
80-111
27