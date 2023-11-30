Российский футболист Захарян провел первый полный матч в Лиге чемпионов

"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Зальцбургом"

ТАСС, 30 ноября. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян провел первый полный матч в Лиге чемпионов в карьере.

Захарян вышел в стартовом составе на матч группового этапа против австрийского "Зальцбурга". До этого он дважды выходил на замену в играх с португальской "Бенфикой". В матче с "Зальцбургом" россиянин провел на поле 90 минут, встреча закончилась со счетом 0:0.

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" 19 августа из московского "Динамо". За испанский клуб 20-летний полузащитник провел в общей сложности 12-й матч, на его счету нет забитых мячей и голевых передач.

В другом матче группы D итальянский "Интер" на выезде сыграл вничью с "Бенфикой" (3:3), уступая после первого тайма со счетом 0:3. В составе хозяев хет-трик оформил бывший футболист московского "Локомотива" Жоау Мариу.

После пяти туров "Реал Сосьедад" возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 11 очков. Вторым идет "Интер" (11), третьим - "Зальцбург" (4), четвертой - "Бенфика" (1). В заключительном туре "Реал Сосьедад" встретится на выезде с "Интером", "Зальцбург" примет "Бенфику". Встречи пройдут 12 декабря.