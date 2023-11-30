Футболисты "Арсенала" и ПСВ вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Команды обеспечили себе первые два места в группе B

ТАСС, 30 ноября. Английский "Арсенал" и нидерландский ПСВ пробились в плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

В матче пятого тура группового этапа "Арсенал" дома со счетом 6:0 разгромил французский "Ланс" и обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы B с 12 очками. Вторым групповую стадию закончит ПСВ, который на своем поле одержал волевую победу над испанской "Севильей" (3:2). Клуб из Нидерландов набрал 8 очков и не опустится ниже второй строчки.

Ранее в плей-офф также пробились испанские "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Реал Сосьедад", германские "Бавария", "Боруссия" и "Лейпциг", итальянские "Интер" и "Лацио", английский "Манчестер Сити".

В других матчах игрового дня "Бавария" дома сыграла вничью с датским "Копенгагеном" (0:0), португальская "Брага" на своем поле разошлась миром с германским "Унионом" (1:1), "Реал" в родных стенах одолел итальянский "Наполи" (4:2).

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов является "Реал", который завоевывал трофей 14 раз. В прошлом сезоне победителем турнира стал "Манчестер Сити", одолевший в финале "Интер".