Нападающий "Коламбуса" Чинахов забил во втором матче НХЛ подряд

22-летний россиянин был признан третьей звездой встречи с "Монреалем"

ТАСС, 30 ноября. "Монреаль" со счетом 4:2 одержал победу над "Коламбусом" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" шайбы забросили Алекс Ньюхук (28-я минута), Коул Коуфилд (35), Джоэль Армиа (58), Густав Линдстрём (60). У проигравших - Патрик Лайне (24) и Егор Чинахов (30). 22-летний российский нападающий забросил шайбу во втором матче подряд и набрал 5 очков (3 шайбы + 2 результативные передачи) в 13 играх сезона. Чинахова признали третьей звездой матча. Голевым пасом отметился его одноклубник и соотечественник Дмитрий Воронков.

В другом матче игрового дня "Нью-Йорк Рейнджерс" дома победили "Детройт" (3:2). Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин продлил результативную серию до трех матчей, забросив 12-ю шайбу в сезоне. На счету россиянина теперь 31 очко (12 + 19) в 21 встрече. Вратарь нью-йоркцев Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 27. За "Детройт" не сыграл новичок команды американский форвард Патрик Кейн, в прошлом сезоне выступавший за "Рейнджерс". Накануне трехкратный обладатель Кубка Стэнли подписал с клубом однолетний контракт. Ожидается, что Кейн может дебютировать за "Детройт" через семь-десять дней.

"Монреаль" занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, в 22 матчах набрав 22 очка. "Коламбус" располагается на последней, восьмой позиции Столичного дивизиона, на счету команды 18 очков в 24 играх. В следующем матче "Монреаль" в ночь на 1 декабря по московскому времени примет "Флориду", "Коламбус" в ночь на 2 декабря дома сыграет с "Оттавой".