На родине олимпийской чемпионки по стрельбе Бацарашкиной в 2025 году построят тир

Губернатор Омской области назвал ситуацию с отсутствием места для тренировок местных стрелков незаслуженной

ОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти планируют в 2025 году построить тир в Омске: несмотря на то, что уроженка города Виталина Бацарашкина является двукратной олимпийской чемпионкой по стрельбе, местным спортсменам негде тренироваться. Об этом заявил в своем бюджетном послании к Законодательному собранию Омской области губернатор региона Виталий Хоценко.

"У нас Виталина Бацарашкина, двукратная олимпийская чемпионка. Считаю, незаслуженно, что у нас такие спортсмены есть, а тира нет. В следующем году планируем спроектировать, и в 2025 году постараемся все это построить", - сказал Хоценко.

После Олимпиады в Токио власти Омской области сообщили о планах построить в городе тир, так как местным спортсменам практически негде заниматься стрельбой из-за плохого состояния единственного в регионе тира ДОСААФ.

Бацарашкиной 27 лет, на Олимпиаде в Токио она завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, а в паре с Артемом Черноусовым взяла серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. Также на счету спортсменки серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.