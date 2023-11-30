ПКР провел для детей паралимпийский урок, приуроченный к Международному дню инвалидов

В мероприятии приняли участие президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) провел паралимпийский урок для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), посвященный Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие состоялось в образовательно-демонстрационном центре, который был открыт в офисе ПКР 9 октября. В уроке приняли участие около 50 детей из столичной школы №1454 "Тимирязевская" и школы-интерната №17, а также их сопровождающие и родители.

В ходе мероприятия заслуженный тренер России, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал юным гостям об истории паралимпийского движения в Российской Федерации, а чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и тренеры сборных команд - о различных видах спорта.

В практической части мероприятия ученики смогли попробовать себя в различных видах адаптивного спорта под руководством опытных наставников - заслуженных мастеров спорта России - пятикратного чемпиона Паралимпийских игр по плаванию Андрея Строкина, трехкратной чемпионки Паралимпийских игр по легкой атлетике Ольги Семеновой, чемпиона Паралимпийских игр по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом Ивана Потехина, бронзовых призеров Паралимпийских игр по настольному теннису Юрия Ноздрунова и стрельбе из лука - Елены Крутовой, бронзового призера чемпионата мира по следж-хоккею Станислава Барыкина, члена сборной Москвы по пулевой стрельбе, мастера спорта России Александра Хамулина, а также кавалера медали "За отвагу", участника специальной военной операции, чемпиона Москвы по пауэрлифтингу Рината Васильева.

В рамках урока была проведена экскурсия по музею паралимпийского спорта, где собраны экспонаты с Паралимпийских игр - медали, экипировка, атрибутика, спортивный инвентарь. Все юные участники получили памятные подарки.

Образовательно-демонстрационный центр ПКР позволяет показывать лучшие практики физической реабилитации и адаптации лиц с инвалидностью, вовлечения их в систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни. Он также дает возможность выбрать виды спорта, которыми человек с ОВЗ сможет заниматься согласно правилам и критериям паралимпийского спорта. Еще одна отличительная особенность центра - проведение консультаций и спортивно-функциональной классификации, которые позволяют выбрать вид спорта каждому человеку с ОВЗ. Центр также является тестовой площадкой для нового отечественного инвентаря.