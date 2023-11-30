Паралимпийский комитет России подал заявку на участие в чемпионате мира по легкой атлетике

Соревнования примет Япония в мае 2024 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) оформил заявку на участие 100 человек в чемпионате мира по легкой атлетике 2024 года. Об этом журналистам сообщил глава организации Павел Рожков.

"Мы подали заявку на чемпионат мира по легкой атлетике в следующем году в Японии. 100 человек. Это произошло в перерыве заседания [генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бахрейне]. И это был последний момент, в который мы могли это сделать", - сказал Рожков.

Чемпионат мира пройдет в городе Кобе 17-25 мая. В сентябре генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) не поддержала решение полностью лишить ПКР членства в организации. При этом российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе в Паралимпийских играх в Париже. Позднее Рожков заявил, что в Паралимпиаде смогут принять участие около 300 российских спортсменов.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.