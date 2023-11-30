КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на три матча за оскорбительный жест в адрес арбитра

Также футболист оштрафован на 200 тыс. рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобу на четыре матча (один - условно) и оштрафовал на 200 тыс. рублей за оскорбительный жест в адрес ассистента судьи после матча 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"КДК дисквалифицировал Кордобу на четыре матча РПЛ (один - условно), - сказал Григорьянц. - Извинений игрок не приносил, обжаловать может как количество матчей, так и сумму штрафа".

"Штраф назначен, потому что речь идет об официальном лице матча. Кордоба говорил, что показывал этот жест в других странах, но ничего не было. Но этот жест направлен на унижение и оскорбление того, кому он показывается", - добавил Григорьянц.

26 ноября "Краснодар" потерпел второе поражение в сезоне, проиграв в гостях "Уралу" со счетом 1:3. В официальном протоколе матча говорится, что жест был показан Кордобой на футбольном поле второму ассистенту судьи после завершения игры.

После 16 туров "Краснодар" располагается на второй строчке и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. В 17-м туре "Краснодар" примет "Оренбург" 3 декабря. Также Кордоба пропустит домашние матчи с московским ЦСКА (10 декабря) и казанским "Рубином" (март 2024 года).