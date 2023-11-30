Боксер Гаджимагомедов стал лауреатом Национальной спортивной премии

В 2023 году спортсмен во второй раз в карьере стал чемпионом мира

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Боксер Муслим Гаджимагомедов стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" как спортсмен года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии награждения.

В число претендентов также входили пловец Климент Колесников и фристайлист Максим Буров.

Гаджимагомедову 26 лет, в 2023 году он во второй раз в карьере выиграл золотую медаль чемпионата мира. Спортсмен является серебряным призером Олимпиады в Токио.

Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Минспорт РФ выбирает лучших вместе с болельщиками и экспертами. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее. В прошлом году лауреатом Национальной спортивной премии стал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.