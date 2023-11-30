Сыну Леброна Джеймса разрешили вернуться в баскетбол после остановки сердца

В конце июля у Бронни Джеймса остановилось сердце во время тренировки

ТАСС, 30 ноября. Сын четырехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса Бронни Джеймс получил разрешение возобновить карьеру после остановки сердца. Об этом сообщил журналист портала The Athletic Шэмс Чарания.

25 июля стало известно, что у Бронни Джеймса остановилось сердце во время тренировки, после чего он был доставлен в больницу.

"После полноценного курса лечения Бронни Джеймсу разрешили полностью вернуться в баскетбол. На следующей неделе он возобновит тренировки с командой и вскоре после этого вернется к играм", - написал журналист на своей странице в X.

Бронни Джеймсу 18 лет, для него это будет второй сезон в команде Университета Южной Калифорнии. Ранее он выступал за команду Высшей школы Сьерра-Каньона.