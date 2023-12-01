Покинувший "Чикаго" обладатель Кубка Стэнли Кори Перри рассказал о проблемах с алкоголем

Двукратный олимпийский чемпион извинился за свое неподобающее поведение

ТАСС, 1 декабря. Канадский нападающий Кори Перри после ухода из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" начал работу с экспертами для решения проблем с ментальным здоровьем и злоупотреблением алкоголем. Заявление спортсмена на своей странице в X приводит журналист портала The Athletic Крис Джонстон.

25 ноября "Чикаго" отстранил Перри от команды, а 28 ноября стало известно о желании руководства клуба расторгнуть контракт с хоккеистом. После этого игрок прошел процедуру на драфте отказов, в связи с чем его соглашение с "Чикаго" должно быть аннулировано.

"Я хотел бы искренне извиниться перед всей организацией "Чикаго", включая владельцев, руководство, тренеров, сотрудников и моих товарищей по команде, - говорится в заявлении. - Также хотел бы извиниться перед своими болельщиками и своей семьей, мне стыдно, я вас всех подвел, мое поведение было неуместным и неправильным. В результате моих действий возникли спекуляции и слухи, меня тошнит от того, какое влияние это оказало на других, поэтому я хочу прояснить, что эта ситуация никоим образом не затрагивала никого из моих товарищей по команде или их семьи. Я начал работать с экспертами в области ментального здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, чтобы обсудить мои проблемы с алкоголем. Я предприму все необходимые шаги, чтобы это никогда не повторилось, и надеюсь вернуть доверие и уважение всех, кто верил в меня на протяжении всей моей карьеры".

Перри 38 лет, в нынешнем сезоне он забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передач в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Канадец является обладателем Кубка Стэнли 2007 года в составе "Анахайма", двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и чемпионом мира (2016).

"Чикаго" после 20 матчей регулярного чемпионата набрал 14 очков и занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче "Чикаго" в ночь на 1 декабря встретится на выезде с "Детройтом".