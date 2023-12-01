Греческий ПАОК вместе с Оздоевым пробился в 1/8 финала Лиги конференций

Команда заняла первое место в группе G

ТАСС, 1 декабря. Греческий футбольный клуб ПАОК со счетом 2:1 обыграл германский "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне в выездном матче пятого тура группового этапа Лиги конференций.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Томаш Кендзёра (55-я минута) и Андрия Живкович (73). У проигравших отличился Омар Мармуш (58). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел на поле 79 минут и не записал на свой счет результативных действий.

ПАОК набрал 13 очков и обеспечил себе первое место в турнирной таблице группы G. Греческий клуб начнет выступление в плей-офф Лиги конференций со стадии 1/8 финала. В эту стадию также пробилась чешская "Виктория".

В плей-офф Лиги конференций вышли "Айнтрахт", бельгийские "Гент" и "Брюгге", французский "Лилль", словацкий "Слован", израильский "Маккаби" из Тель-Авива, норвежский "Будё-Глимт", английская "Астон Вилла", итальянская "Фиорентина".

Лига конференций проводится в третий раз, ранее в ней побеждали итальянская "Рома" и английский "Вест Хэм". 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.