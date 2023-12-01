"Арис" с Кокориным в составе потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

Команда будет бороться за выход в плей-офф Лиги конференций

ТАСС, 1 декабря. Кипрский "Арис" со счетом 1:1 сыграл вничью с шотландским футбольным клубом "Рейнджерс" в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

В составе "Ариса" забитым мячом отметился Шави Бабика (12-я минута). У "Рейнджерс" гол забил Росс Маккосленд (82). Российский нападающий кипрской команды Александр Кокорин отдал результативную передачу.

"Арис" по итогам пяти туров набрал 4 очка и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Лидером группы C является испанский "Бетис" (9 очков), вторым идет "Рейнджерс" (8), третьей - чешская "Спарта" (7), с которой "Арису" предстоит сыграть на своем поле в заключительном туре групповой стадии 14 декабря. В первом круге "Арис" проиграл сопернику на выезде со счетом 2:3. Команда, которая займет третье место, сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций.

В раунд плей-офф Лиги Европы пробились английские "Вест Хэм" и "Брайтон", французские "Марсель" и "Ренн", германский "Фрайбург", португальский "Спортинг", чешская "Славия", итальянская "Рома", испанский "Вильярреал". В 1/8 финала вышли английский "Ливерпуль", германский "Байер" и итальянская "Аталанта", цвета которой защищает российский полузащитник Алексей Миранчук. Клубы, которые займут третьи места, сыграют в раунде плей-офф Лиги конференций. На данный момент третью строчку гарантировал только швейцарский "Серветт", за который выступает камерунский полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство.

Азербайджанский "Карабах" на выезде сыграл вничью с норвежским "Мольде" (2:2), команда спаслась от поражения на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Российский вратарь Андрей Лунев, выступающий за "Карабах", провел на поле 90 минут. На счету обоих клубов теперь по 7 очков, коллектив из Азербайджана занимает второе место благодаря победе над соперником в первом круге (1:0). В заключительном туре "Карабах" примет шведский "Хеккен", "Мольде" встретится на выезде с "Байером". Встречи пройдут 14 декабря.

В основном этапе Лиги Европы принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.