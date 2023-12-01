Российский хоккеист Задоров перешел из "Калгари" в клуб НХЛ "Ванкувер"

Защитник выступал за "Калгари" с 2021 года

ТАСС, 1 декабря. Российский защитник Никита Задоров в результате обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" в "Ванкувер". Об этом сообщает пресс-служба "Ванкувера".

В результате обмена "Калгари" получил право выбора в пятом раунде драфта 2024 года и в третьем раунде драфта 2026 года.

Задорову 28 лет, он выступал за "Калгари" с 2021 года. В текущем сезоне регулярного чемпионата игрок набрал 6 очков (1 шайба + 5 результативных передач) в 21 матче. В предыдущем розыгрыше регулярного чемпионата защитник в 82 играх набрал 21 очко (14 + 7), в плей-офф - 3 очка (0 + 3) в 12 играх. Ранее в НХЛ Задоров выступал за "Баффало", "Колорадо" и "Чикаго". В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.