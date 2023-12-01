В "Куньлуне" считают, что дать оценку работе тренеров клуба можно будет в январе

Китайскую команду КХЛ возглавляет Виктор Игнатьев, занявший этот пост в межсезонье

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Дать оценку работе нынешнего тренерского штаба китайского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в сезоне-2023/24 можно будет в 20-х числах января. Об этом ТАСС рассказал вице-президент "Куньлунь Ред Стар" Николай Феоктистов.

Главный тренер "Куньлунь Ред Стар" Виктор Игнатьев пришел в команду в межсезонье, подписав годичный контракт. Специалист также возглавляет сборную Китая, которая в начале февраля проведет матчи олимпийской квалификации. "Куньлунь Ред Стар" является базовой командой сборной Китая.

"Давайте посмотрим, чтобы "Куньлунь" постарался побороться за место в плей-офф. Нам кажется, что это под силу, мы сообща пытаемся эту задачу решить, - сказал Феоктистов. - Я думаю, что об этом [будущем тренерского штаба] стоит говорить где-то в январе, в 20-х числах можно будет серьезно разговаривать по оценке работы тренера. Потому что есть оценка тренера в повседневной работе, а есть оценка результата, и эти два момента должны определенным образом совпасть для того, чтобы общий сезон признать успешным".

"Мы месяц играли без восьми человек основного состава, на которых делали ставку в начале сезона. Плюс был тяжелый календарь", - добавил он.

Феоктистов также оценил шансы клуба к следующему сезону переехать в Китай. "Будет так же, как и в прошлом году: сезон закончится, мы проведем определенные консультации, взвесим все за и против, оценим риски, посоветуемся с коллегами из лиги и после этого примем решение", - сказал он.

В четверг "Куньлунь Ред Стар" дома обыграл московский "Спартак" (5:3). Китайский клуб, проводящий домашние матчи в подмосковных Мытищах, набрал 31 очко в 29 матчах занимает девятое место в Западной конференции. От восьмого места, дающего право на участие в плей-офф КХЛ, его отделяют три очка.