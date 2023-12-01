Чернышенко считает неплохой идею отправить в космос победителя "Игр будущего"

С вице-премьером РФ согласился и руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров

БАЙКОНУР /Казахстан/, 1 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал неплохой идею отправить в космос одного из победителей "Игр будущего". Об этом он рассказал ТАСС.

1 декабря с космодрома Байконур на МКС будет отправлен трофей "Игр будущего". Из космоса он вернется в 2024 году, после чего будет представлен в Казани на соревнованиях.

"Отправить одного из победителей "Игр дружбы" в космос и сделать фильм "Вызов-2"? Идея неплохая, надо над ней подумать", - сказал Чернышенко.

Руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров также поддержал идею о полете одного из победителей соревнований в космос. "Я считаю эту идею отличным предложением. Это новая идея, она заслуживает как минимум того, чтобы над ней подумать. Фильм "Вызов-2" про киберспорт - отличная история", - сказал Столяров.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.