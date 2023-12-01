Включение в Книгу рекордов России матча сборной против кубинцев пройдет не раньше марта

Сборная России обновила свой рекорд по числу футболистов, отличившихся в одном матче

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Церемония включения в Книгу рекордов России товарищеского матча сборных России и Кубы по футболу перенесена на неопределенный срок, она состоится не раньше марта 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Книги рекордов России.

Церемония включения в Книгу рекордов России товарищеского матча Россия - Куба (8:0) планировалась на этой неделе.

"Церемония по рекорду сборной России перенесена на неопределенную дату, [она пройдет] после февраля. До сбора команды России", - сообщили ТАСС в пресс-службе Книги рекордов России.

Матч прошел в Волгограде. Сборная России обновила свой рекорд по числу футболистов (8), отличившихся в одном матче. Забитые мячи на свой счет записали Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.