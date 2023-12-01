Федоров рассказал о самом экзотичном месте, где играл в хоккей

Главному тренеру ЦСКА доводилось играть в хоккей на озере с кувшинками

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову в свое время доводилось играть в хоккей на озере с кувшинками. Об этом он рассказал журналистам.

"Самое экзотичное место, где приходилось играть в хоккей? На озере я играл с кувшинками. Ощущения? Холодно, лед скрипит, мороз, классные ощущения. Но это было давно", - сказал Федоров.

1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея, который был учрежден в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

"Огромная значимость у Всероссийского дня хоккея в России, это вызывает большой интерес. Как я уже сказал, хоккей - динамичный вид спорта, для настоящих мужчин, сложный вид спорта. Лучшие из лучших играют, терпят, много лишений, боли", - отметил Федоров.

"В результате, если все заканчивается правильно, то приходят победы. Это отличный вид спорта. И наша страна празднует российскую историю, 22 декабря мы будем праздновать историю отечественного хоккея (день рождения отечественного хоккея - прим. ТАСС)", - добавил главный тренер ЦСКА, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира.