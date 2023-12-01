Винер заявила, что отказ European Gymnastics допустить россиян не стал для нее неожиданным

В пятницу генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян и белорусов на турниры на территории Европы с 1 января 2024 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Решение генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) не допускать российских спортсменов на турниры под своей эгидой не является неожиданным. Об этом ТАСС заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

В пятницу генассамблея Европейского гимнастического союза проголосовала против возвращения россиян и белорусов на турниры на территории Европы с 1 января 2024 года, тем самым не выполнив решение Международной федерации гимнастики (FIG).

"Отказ генассамблеи European Gymnastics допустить российских и белорусских спортсменов на свои старты не стал для меня неожиданным", - сказала Винер.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине. В июле 2023 года исполком FIG принял решение разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии по допуску российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

Согласно критериям FIG до международных соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям России и Белоруссии будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.