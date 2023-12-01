Российский баскетболист Швед оформил второй подряд трипл-дабл в чемпионате Китая

Защитник "Шаньси Лунгс" набрал 21 очко, сделал 10 подборов и 14 результативных передач в победном матче против "Нинбо Рокетс"

ТАСС, 1 декабря. Российский баскетболист Алексей Швед, выступающий за клуб "Шаньси Лунгс", во втором матче чемпионата Китая подряд оформил трипл-дабл.

В пятницу "Шаньси Лунгс" со счетом 125:106 обыграл "Нинбо Рокетс". Швед набрал 21 очко, сделал 10 подборов и 14 результативных передач. В предыдущем матче чемпионата Китая против "Фуцзянь Старджонс" защитник набрал 17 очков, сделал 10 подборов и 14 передач.

"Шаньси Лунгс" одержал пятую победу подряд в чемпионате. Команда располагается на 7-м месте в турнирной таблице. В следующем матче "Шаньси Лунгс" 4 декабря примет "Сычуань Джетс".

Шведу 34 года, защитник выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В России игрок представлял московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).