СКА одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский клуб обыграл дома "Витязь" в овертайме со счетом 3:2

ТАСС, 1 декабря. Петербургский СКА со счетом 3:2 в овертайме обыграл подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Никишин (44-я минута), Владимир Алистров (54) и Михаил Воробьев (62). У проигравших отличились Иван Ежов (20) и Иван Воробьев (31).

СКА одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате. Последнее поражение команда из Санкт-Петербурга потерпела 6 ноября от московского "Спартака" (2:3). СКА набрал 46 очков после 36 матчей и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" набрал 31 очко после 38 игр и поднялся на 9-ю строчку.

В следующем матче СКА 3 декабря на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом". "Витязь" 5 декабря примет уфимский "Салават Юлаев".

В других матчах пятницы хабаровский "Амур" со счетом 2:1 обыграл минское "Динамо", ярославский "Локомотив" нанес поражение "Сочи" (2:0), омский "Авангард" был сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (4:3 по буллитам).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 37 20 4 1 1 2 9 113-84 53 2 Спартак 38 22 2 0 1 2 11 135-102 51 3 Локомотив 36 21 2 0 2 1 10 91-71 49 4 СКА 36 19 2 2 0 0 13 109-82 46 5 Торпедо 37 18 2 1 2 1 13 107-87 45 6 ЦСКА 36 17 2 1 0 2 14 108-80 42 7 Северсталь 36 13 0 3 2 3 15 118-115 37 8 Динамо Мн 36 10 4 1 2 2 17 91-96 34 9 Витязь 38 9 2 2 2 3 20 80-128 31 10 Куньлунь РС 39 6 3 4 2 3 21 86-130 31 11 Сочи 37 11 1 2 0 2 21 92-131 30