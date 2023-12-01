СКА одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

ТАСС, 1 декабря. Петербургский СКА со счетом 3:2 в овертайме обыграл подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Никишин (44-я минута), Владимир Алистров (54) и Михаил Воробьев (62). У проигравших отличились Иван Ежов (20) и Иван Воробьев (31).
СКА одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате. Последнее поражение команда из Санкт-Петербурга потерпела 6 ноября от московского "Спартака" (2:3). СКА набрал 46 очков после 36 матчей и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" набрал 31 очко после 38 игр и поднялся на 9-ю строчку.
В следующем матче СКА 3 декабря на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом". "Витязь" 5 декабря примет уфимский "Салават Юлаев".
В других матчах пятницы хабаровский "Амур" со счетом 2:1 обыграл минское "Динамо", ярославский "Локомотив" нанес поражение "Сочи" (2:0), омский "Авангард" был сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (4:3 по буллитам).
1
Динамо М
37
20
4
1
1
2
9
113-84
53
2
Спартак
38
22
2
0
1
2
11
135-102
51
3
Локомотив
36
21
2
0
2
1
10
91-71
49
4
СКА
36
19
2
2
0
0
13
109-82
46
5
Торпедо
37
18
2
1
2
1
13
107-87
45
6
ЦСКА
36
17
2
1
0
2
14
108-80
42
7
Северсталь
36
13
0
3
2
3
15
118-115
37
8
Динамо Мн
36
10
4
1
2
2
17
91-96
34
9
Витязь
38
9
2
2
2
3
20
80-128
31
10
Куньлунь РС
39
6
3
4
2
3
21
86-130
31
11
Сочи
37
11
1
2
0
2
21
92-131
30
1
Металлург
38
20
3
2
2
2
9
122-95
54
2
Авангард
36
14
7
3
0
3
9
108-95
51
3
Ак Барс
37
17
5
0
0
2
13
101-84
46
4
Лада
38
16
1
2
1
7
11
94-95
46
5
Салават Юлаев
36
21
1
0
0
1
13
101-70
45
6
Трактор
37
14
4
1
0
4
14
93-87
42
7
Автомобилист
38
13
4
2
3
1
15
86-87
42
8
Сибирь
38
11
2
4
2
4
15
88-106
40
9
Амур
37
14
0
1
5
2
15
82-97
37
10
Нефтехимик
37
11
2
1
4
4
15
87-117
36
11
Адмирал
35
6
3
2
5
2
17
75-100
29
12
Барыс
37
6
2
3
2
5
19
85-113
29