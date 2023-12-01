1 декабря, 18:49
КХЛ

СКА одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский клуб обыграл дома "Витязь" в овертайме со счетом 3:2

ТАСС, 1 декабря. Петербургский СКА со счетом 3:2 в овертайме обыграл подмосковный "Витязь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Никишин (44-я минута), Владимир Алистров (54) и Михаил Воробьев (62). У проигравших отличились Иван Ежов (20) и Иван Воробьев (31).

СКА одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате. Последнее поражение команда из Санкт-Петербурга потерпела 6 ноября от московского "Спартака" (2:3). СКА набрал 46 очков после 36 матчей и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Витязь" набрал 31 очко после 38 игр и поднялся на 9-ю строчку.

В следующем матче СКА 3 декабря на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом". "Витязь" 5 декабря примет уфимский "Салават Юлаев".

В других матчах пятницы хабаровский "Амур" со счетом 2:1 обыграл минское "Динамо", ярославский "Локомотив" нанес поражение "Сочи" (2:0), омский "Авангард" был сильнее нижнекамского "Нефтехимика" (4:3 по буллитам).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

37

20

4

1

1

2

9

113-84

53

2

Спартак

38

22

2

0

1

2

11

135-102

51

3

Локомотив

36

21

2

0

2

1

10

91-71

49

4

СКА

36

19

2

2

0

0

13

109-82

46

5

Торпедо

37

18

2

1

2

1

13

107-87

45

6

ЦСКА

36

17

2

1

0

2

14

108-80

42

7

Северсталь

36

13

0

3

2

3

15

118-115

37

8

Динамо Мн

36

10

4

1

2

2

17

91-96

34

9

Витязь

38

9

2

2

2

3

20

80-128

31

10

Куньлунь РС

39

6

3

4

2

3

21

86-130

31

11

Сочи

37

11

1

2

0

2

21

92-131

30

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

38

20

3

2

2

2

9

122-95

54

2

Авангард

36

14

7

3

0

3

9

108-95

51

3

Ак Барс

37

17

5

0

0

2

13

101-84

46

4

Лада

38

16

1

2

1

7

11

94-95

46

5

Салават Юлаев

36

21

1

0

0

1

13

101-70

45

6

Трактор

37

14

4

1

0

4

14

93-87

42

7

Автомобилист

38

13

4

2

3

1

15

86-87

42

8

Сибирь

38

11

2

4

2

4

15

88-106

40

9

Амур

37

14

0

1

5

2

15

82-97

37

10

Нефтехимик

37

11

2

1

4

4

15

87-117

36

11

Адмирал

35

6

3

2

5

2

17

75-100

29

12

Барыс

37

6

2

3

2

5

19

85-113

29

  

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КХЛ