Кучерова признали лучшим игроком месяца в Национальной хоккейной лиге

В 14 матчах ноября россиянин забросил 9 шайб и сделал 19 результативных передач

ТАСС, 1 декабря. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан лучшим игроком ноября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В 14 матчах месяца Кучеров забросил 9 шайб и сделал 19 результативных передач. В 12 из этих игр он не уходил со льда без набранных очков. Российский нападающий в регулярном чемпионате набрал 39 (15 заброшенных шайб + 24 результативные передачи) очков и лидирует в списке бомбардиров.

Второй звездой месяца стал канадский защитник "Колорадо" Кейл Макар. В 13 матчах ноября он набрал 25 (4+21) очков при показателе полезности "+13". Макар является лучшим ассистентом чемпионата с 27 голевыми передачами.

Третьей звездой ноября признан американский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз. В 15 играх он набрал 22 (5+17) очка.