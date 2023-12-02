Кевин Дюрант вошел в десятку лидеров НБА по набранным очкам за всю историю лиги

Среди действующих игроков американский форвард занимает второе место, уступая только Леброну Джеймсу

ТАСС, 2 декабря. "Денвер" со счетом 119:111 на выезде обыграл "Финикс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По итогам этой игры американский форвард "Финикса" Кевин Дюрант преодолел отметку в 27 409 очков за карьеру и вышел на десятое место по этому показателю за историю регулярных чемпионатов лиги.

Самым результативным игроком матча стал боснийский центровой "Финикса" Юсуф Нуркич, на его счету 31 очко. У "Денвера" больше всех очков набрал сербский центровой Никола Йокич - 21. Он также записал на свой счет 16 передач. Также дабл-даблы сделали американские форварды Майкл Портер - младший из "Денвера" (19 очков, 10 подборов) и Дюрант (30 очков, 11 передач).

Дюрант по итогам субботнего матча вышел на десятое место по количеству набранных очков за историю регулярных чемпионатов НБА. Дюрант начал встречу против "Денвера", имея на счету 27 393 очка, теперь в активе американца 27 423 очка. Он обошел чемпиона и самого ценного игрока (MVP) финала НБА 1983 года американца Мозеса Мэлоуна (27 409 очков). Среди действующих игроков Дюрант занимает второе место, уступая только Леброну Джеймсу, на счету которого 39 124 очка - лучший показатель в списке.

Дюранту 35 лет, ранее форвард был игроком "Сиэтла", "Оклахомы", "Голден Стэйт", вместе с которым дважды становился чемпионом НБА, и "Бруклина". В составе сборной США Дюрант трижды становился олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020) и один раз - чемпионом мира (2010).