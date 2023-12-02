Матч чемпионата Германии между "Баварией" и "Унионом" перенесли из-за снегопада

В регионе приостановили железнодорожное и авиасообщение

ТАСС, 2 декабря. Встреча 13-го тура чемпионата Германии по футболу между мюнхенской "Баварией" и берлинским "Унионом", которая должна была пройти в субботу на "Альянц-Арене" в Мюнхене, перенесена из-за обильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба "Униона".

Матч должен был начаться в 15:30 мск. Пока неизвестно, на какую дату игра будет перенесена. Сообщается, что в регионе приостановили железнодорожное и авиасообщение. Полиция призвала жителей оставаться дома.

"Бавария" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии с 32 очками после 12 встреч. Команда отстает от лидирующего в лиге леверкузенского "Байера" на 2 балла. "Унион" занимает последнюю, 18-ю строчку с 7 очками в 12 матчах. Берлинцы на 2 очка отстают от "Кёльна", занимающего 15-ю строчку, которая позволяет избежать вылета во второй дивизион.