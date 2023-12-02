Большунов выиграл спринт на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам

Вторым стал Сергей Ардашев, третьим - Александр Терентьев

ТЮМЕНЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнование проходит в Тюмени.

Победитель показал результат 4 минуты 1,6 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание - 0,12 секунды), третьим - Александр Терентьев (+0,77).

Первой в женском спринте стала Анастасия Фалеева, преодолевшая дистанцию за 4 минуты 36,39 секунды. Второе место заняла Алена Баранова (+1,93), тройку призеров замкнула Евгения Крупицкая (+2,24).

Этап Кубка России продолжится 3 декабря. В этот день пройдут масс-старты классическим стилем.

Большунову 26 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.