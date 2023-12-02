Матыцин считает важной задачей сохранение ценностей и традиций российского хоккея

Всероссийский день хоккея отмечается 1 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сохранение ценностного фундамента российского хоккея является залогом успешного развития этого вида спорта в стране. Такое мнение ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

1 декабря отмечался Всероссийский день хоккея, который был учрежден в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

"[Место хоккея в российском спорте], не побоюсь этого слова, основополагающее, прежде всего потому что это командный вид спорта, а команда - это система, - сказал Матыцин. - Когда люди играют в команде, то там один - за всех, и все - за одного. Вот эти принципы сейчас очень важны, всегда были важны для нашей страны. Но и, конечно, мы гордимся успехами отечественной школы хоккея, советской и российской, победами на Олимпийских играх, на чемпионатах мира".

"Мы видим, как сейчас активно развивается Континентальная хоккейная лига, очень зрелищный, мощный проект. Но при этом видим, что [у нас] очень хорошая система подготовки детей, именно как система методическая, основанная на традициях отечественной хоккейной школы, - добавил министр. - Поэтому важно эти ценности хранить, беречь, помнить о том фундаменте, который создан благодаря хоккейной школе [Анатолия] Тарасова, школам [Аркадия] Чернышева, [Виктора] Тихонова, [Олега] Знарка, [Владимира] Юрзинова. Я думаю, что, конечно, сегодня мы должны радоваться тем успехам, которые у нас есть, ходить на хоккей с семьями, с детьми, получать удовольствием от этой совершенно замечательной игры".

Первые "Игры будущего" пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.