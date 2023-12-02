Сборная Востока одержала победу в Матче звезд Женской хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 5:4

ТУЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная Востока со счетом 5:4 обыграла команду Запада в Матче звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Встреча состоялась в Туле.

В составе победившей команды шайбы забросили Мария Баталова (14-я, 43-я минуты), Ольга Сосина (38), Анна Шибанова (38), Вероника Коржакова (50). У проигравших отличились Ландыш Фаляхова (7), Мария Полозкова (9), Елизавета Шкалева (23), Александра Нестерова (39). 15-летняя Полозкова стала самым молодым автором гола в истории Матчей звезд ЖХЛ.

3 декабря в Туле состоится Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги. Звездный уикенд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги пройдет 9-10 октября в Санкт-Петербурге. Мероприятия Матча звезд примет "СКА-Арена".

Лидером регулярного чемпионата ЖХЛ в настоящее время является действующий чемпион лиги уфимская "Агидель". На счету команды 52 очка в 21 матче. Вторым с отставанием в одно очко идет нижегородское "Торпедо", третье место занимает петербургский клуб "Динамо-Нева" (40 очков).

Прошедший Матч звезд ЖХЛ стал шестым в истории соревнования, первый прошел в 2017 году в Уфе. Лига была основана в 2015 году, она пришла на смену турниру, который проводила Федерация хоккея России. Турнир находится под патронажем Континентальной хоккейной лиги, а ряд команд в нем интегрированы в систему клубов КХЛ.