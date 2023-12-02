Сборная Германии выиграла юношеский чемпионат мира по футболу

В финале команда в серии пенальти победила французов

ТАСС, 2 декабря. Сборная Германии обыграла команду Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу среди игроков до 17 лет. Турнир проходил в Индонезии.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Сборная Германии вела по ходу встречи со счетом 2:0. В серии пенальти немцы оказались сильнее соперника - 4:3.

Бронзовым призером турнира стала сборная Мали. В матче за третье место малийцы победили команду Аргентины (3:0).

В юношеском чемпионате мира принимали участие 24 команды. В 2019 году победителем турнира стала сборная Бразилии. Сборная Германии впервые выиграла соревнования, в 1985 году команда ФРГ уступила в финале сборной Нигерии.