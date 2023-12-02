"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 8 501 зрителя.
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе "Салавата Юлаева" отметились Александр Хмелевский (37-я минута) и Иван Дроздов (60). У "Спартака" отличились Александр Беляев (12) и Ансель Галимов (58). "Салават Юлаев" сравнял счет за 32 секунды до конца основного времени, когда у команды был удален один из игроков. Автором победного буллита стал Хмелевский.
"Спартак" набрал 52 очка после 39 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Лидирует московское "Динамо" (53 очка после 37 игр). В следующем матче "Спартак" 5 декабря примет "Динамо". 3 декабря бело-голубые проведут гостевую игру с нижегородским "Торпедо".
"Салават Юлаев" с 47 очками в 37 матчах располагается на 4-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче команда из Уфы 5 декабря на выезде сыграет с подмосковным "Витязем".
1
Динамо М
37
20
4
1
1
2
9
113-84
53
2
Спартак
39
22
2
0
2
2
11
137-105
52
3
Локомотив
36
21
2
0
2
1
10
91-71
49
4
СКА
36
19
2
2
0
0
13
109-82
46
5
Торпедо
37
18
2
1
2
1
13
107-87
45
6
ЦСКА
36
17
2
1
0
2
14
108-80
42
7
Северсталь
36
13
0
3
2
3
15
118-115
37
8
Динамо Мн
36
10
4
1
2
2
17
91-96
34
9
Витязь
38
9
2
2
2
3
20
80-128
31
10
Куньлунь РС
39
6
3
4
2
3
21
86-130
31
11
Сочи
37
11
1
2
0
2
21
92-131
30
1
Металлург
38
20
3
2
2
2
9
122-95
54
2
Авангард
36
14
7
3
0
3
9
108-95
51
3
Лада
39
16
1
3
1
7
11
97-97
48
4
Салават Юлаев
37
21
1
1
0
1
13
104-72
47
5
Ак Барс
37
17
5
0
0
2
13
101-84
46
6
Трактор
37
14
4
1
0
4
14
93-87
42
7
Автомобилист
38
13
4
2
3
1
15
86-87
42
8
Сибирь
39
11
2
4
3
4
15
90-109
41
9
Амур
37
14
0
1
5
2
15
82-97
37
10
Нефтехимик
37
11
2
1
4
4
15
87-117
36
11
Адмирал
35
6
3
2
5
2
17
75-100
29
12
Барыс
37
6
2
3
2
5
19
85-113
29