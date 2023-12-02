"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Уфимская команда победила в серии буллитов

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 8 501 зрителя.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе "Салавата Юлаева" отметились Александр Хмелевский (37-я минута) и Иван Дроздов (60). У "Спартака" отличились Александр Беляев (12) и Ансель Галимов (58). "Салават Юлаев" сравнял счет за 32 секунды до конца основного времени, когда у команды был удален один из игроков. Автором победного буллита стал Хмелевский.

"Спартак" набрал 52 очка после 39 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Лидирует московское "Динамо" (53 очка после 37 игр). В следующем матче "Спартак" 5 декабря примет "Динамо". 3 декабря бело-голубые проведут гостевую игру с нижегородским "Торпедо".

"Салават Юлаев" с 47 очками в 37 матчах располагается на 4-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче команда из Уфы 5 декабря на выезде сыграет с подмосковным "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 37 20 4 1 1 2 9 113-84 53 2 Спартак 39 22 2 0 2 2 11 137-105 52 3 Локомотив 36 21 2 0 2 1 10 91-71 49 4 СКА 36 19 2 2 0 0 13 109-82 46 5 Торпедо 37 18 2 1 2 1 13 107-87 45 6 ЦСКА 36 17 2 1 0 2 14 108-80 42 7 Северсталь 36 13 0 3 2 3 15 118-115 37 8 Динамо Мн 36 10 4 1 2 2 17 91-96 34 9 Витязь 38 9 2 2 2 3 20 80-128 31 10 Куньлунь РС 39 6 3 4 2 3 21 86-130 31 11 Сочи 37 11 1 2 0 2 21 92-131 30