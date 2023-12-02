2 декабря, 14:33
КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Уфимская команда победила в серии буллитов

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" в серии буллитов обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Уфа-Арене" в присутствии 8 501 зрителя.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Заброшенными шайбами в составе "Салавата Юлаева" отметились Александр Хмелевский (37-я минута) и Иван Дроздов (60). У "Спартака" отличились Александр Беляев (12) и Ансель Галимов (58). "Салават Юлаев" сравнял счет за 32 секунды до конца основного времени, когда у команды был удален один из игроков. Автором победного буллита стал Хмелевский.

"Спартак" набрал 52 очка после 39 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. Лидирует московское "Динамо" (53 очка после 37 игр). В следующем матче "Спартак" 5 декабря примет "Динамо". 3 декабря бело-голубые проведут гостевую игру с нижегородским "Торпедо".

"Салават Юлаев" с 47 очками в 37 матчах располагается на 4-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче команда из Уфы 5 декабря на выезде сыграет с подмосковным "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

37

20

4

1

1

2

9

113-84

53

2

Спартак

39

22

2

0

2

2

11

137-105

52

3

Локомотив

36

21

2

0

2

1

10

91-71

49

4

СКА

36

19

2

2

0

0

13

109-82

46

5

Торпедо

37

18

2

1

2

1

13

107-87

45

6

ЦСКА

36

17

2

1

0

2

14

108-80

42

7

Северсталь

36

13

0

3

2

3

15

118-115

37

8

Динамо Мн

36

10

4

1

2

2

17

91-96

34

9

Витязь

38

9

2

2

2

3

20

80-128

31

10

Куньлунь РС

39

6

3

4

2

3

21

86-130

31

11

Сочи

37

11

1

2

0

2

21

92-131

30

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

38

20

3

2

2

2

9

122-95

54

2

Авангард

36

14

7

3

0

3

9

108-95

51

3

Лада

39

16

1

3

1

7

11

97-97

48

4

Салават Юлаев

37

21

1

1

0

1

13

104-72

47

5

Ак Барс

37

17

5

0

0

2

13

101-84

46

6

Трактор

37

14

4

1

0

4

14

93-87

42

7

Автомобилист

38

13

4

2

3

1

15

86-87

42

8

Сибирь

39

11

2

4

3

4

15

90-109

41

9

Амур

37

14

0

1

5

2

15

82-97

37

10

Нефтехимик

37

11

2

1

4

4

15

87-117

36

11

Адмирал

35

6

3

2

5

2

17

75-100

29

12

Барыс

37

6

2

3

2

5

19

85-113

29

  

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