На выставке "Россия" представили хоккейную форму с 89 регионами страны

Мероприятие приурочено к празднованию Всероссийского дня хоккей, который отмечался 1 декабря

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новую форму, приуроченную к Международной выставке-форуму "Россия" и Всероссийскому дню хоккея, представили в субботу на катке ВДНХ.

1 декабря отмечался Всероссийский день хоккея, который был учрежден в 2007 году по инициативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Форма выполнена в красном и темно-синем цветах, на передней части написано "Россия", сзади представлены число 89, названия всех регионов России и надпись "Вместе целая страна". В числе 89 закодированы достижения и успехи российского народа.

Также в рамках мероприятия олимпийский чемпион 1992 года и чемпион мира 1990 года Евгений Давыдов провел автограф-сессию для посетителей катка. Игроки молодежной хоккейной команды ЦСКА "Красная армия" Амир Бикмухаметов, Арсений Лисин и Ян Агеев провели мастер-класс.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.