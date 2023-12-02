Дзюдоистка Таймазова потеряла сознание во время схватки на турнире Большого шлема

Врач Федерации дзюдо России отметила, что со спортсменкой все в порядке

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российская дзюдоистка Мадина Таймазова потеряла сознание во время схватки за бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Токио. Об этом ТАСС сообщила врач Федерации дзюдо России Наталья Мельчинина.

Таймазова уступила в схватке за бронзу румынке Серафиме Москалу. Россиянка пропустила удушающий прием, после чего не смогла подняться с татами. Вскоре рядом с дзюдоисткой появились представители медицинской бригады и тренерского штаба.

"Мадина во время схватки ненадолго потеряла сознание после удушающего приема соперницы. Ее на месте осмотрели медики, после чего нашей спортсменке оперативно провели иммобилизацию шейного отдела. Позже Мадина была доставлена на медобследование в клинику, чтобы исключить возможность травм шеи и головного мозга. Сейчас она уже в отеле, с ней все хорошо", - сказала специалист.

Таймазовой 24 года, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, серебряным (2023) и двукратным бронзовым (2020, 2021) призером чемпионатов Европы.