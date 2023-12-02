"Крылья Советов" обыграли "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 декабря. Футболисты самарских "Крыльев Советов" на выезде со счетом 2:0 обыграли "Сочи" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".
Забитыми мячами отметились Роман Ежов (71-я минута) и Бенхамин Гарре (90+3, с пенальти).
"Крылья Советов" набрали 29 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. "Сочи" с 10 очками остался на последней, 16-й строчке. В следующем туре "Крылья Советов" 9 декабря на выезде сыграют с московским "Спартаком", "Сочи" 10 декабря примет "Оренбург".
Ранее в субботу воронежский "Факел" и калининградская "Балтика" в Воронеже сыграли ничью (0:0).
1
"Зенит"
16
10
3
3
33
33
14
19
2
"Краснодар"
16
9
5
2
32
25
13
12
3
"Крылья Советов"
17
8
5
4
29
36
24
12
4
"Динамо"
16
7
7
2
28
27
21
6
5
"Спартак"
16
8
3
5
27
23
22
1
6
ЦСКА
16
6
7
3
25
29
23
6
7
"Рубин"
16
7
4
5
25
16
20
-4
8
"Локомотив"
16
6
7
3
25
24
22
2
9
"Пари НН"
16
6
3
7
21
14
15
-1
10
"Ростов"
16
5
5
6
20
24
27
-3
11
"Факел"
17
5
7
7
20
14
18
-4
12
"Урал"
16
5
4
6
19
18
25
-7
13
"Оренбург"
16
3
5
8
14
17
25
-8
14
"Балтика"
17
3
4
10
13
12
23
-11
15
"Ахмат"
16
3
4
9
13
16
22
-6
16
"Сочи"
17
3
1
13
10
16
30
-14