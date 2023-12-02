2 декабря, 15:28
Футбол в России

"Крылья Советов" обыграли "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу самарцев

ТАСС, 2 декабря. Футболисты самарских "Крыльев Советов" на выезде со счетом 2:0 обыграли "Сочи" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

Забитыми мячами отметились Роман Ежов (71-я минута) и Бенхамин Гарре (90+3, с пенальти).

"Крылья Советов" набрали 29 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. "Сочи" с 10 очками остался на последней, 16-й строчке. В следующем туре "Крылья Советов" 9 декабря на выезде сыграют с московским "Спартаком", "Сочи" 10 декабря примет "Оренбург".

Ранее в субботу воронежский "Факел" и калининградская "Балтика" в Воронеже сыграли ничью (0:0).

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Зенит"

16

10

3

3

33

33

14

19

2

"Краснодар"

16

9

5

2

32

25

13

12

3

"Крылья Советов"

17

8

5

4

29

36

24

12

4

"Динамо"

16

7

7

2

28

27

21

6

5

"Спартак"

16

8

3

5

27

23

22

1

6

ЦСКА

16

6

7

3

25

29

23

6

7

"Рубин"

16

7

4

5

25

16

20

-4

8

"Локомотив"

16

6

7

3

25

24

22

2

9

"Пари НН"

16

6

3

7

21

14

15

-1

10

"Ростов"

16

5

5

6

20

24

27

-3

11

"Факел"

17

5

7

7

20

14

18

-4

12

"Урал"

16

5

4

6

19

18

25

-7

13

"Оренбург"

16

3

5

8

14

17

25

-8

14

"Балтика"

17

3

4

10

13

12

23

-11

15

"Ахмат"

16

3

4

9

13

16

22

-6

16

"Сочи"

17

3

1

13

10

16

30

-14

  

Теги:
Российский футбол