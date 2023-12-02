"Крылья Советов" обыграли "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу самарцев

ТАСС, 2 декабря. Футболисты самарских "Крыльев Советов" на выезде со счетом 2:0 обыграли "Сочи" в матче 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

Забитыми мячами отметились Роман Ежов (71-я минута) и Бенхамин Гарре (90+3, с пенальти).

"Крылья Советов" набрали 29 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице. "Сочи" с 10 очками остался на последней, 16-й строчке. В следующем туре "Крылья Советов" 9 декабря на выезде сыграют с московским "Спартаком", "Сочи" 10 декабря примет "Оренбург".

Ранее в субботу воронежский "Факел" и калининградская "Балтика" в Воронеже сыграли ничью (0:0).