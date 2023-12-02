Поздняков заявил, что у МОК нет морального права критиковать Игры дружбы

Глава Олимпийского комитета России отметил, что в соревнованиях будут участвовать несправедливо, нечестно и незаконно отстраненные спортсмены

ТАСС, 2 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет морального права для критики Игр дружбы. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Для того чтобы критиковать, нужно не просто право сильного, для этого необходимо моральное право. В Играх дружбы будут участвовать спортсмены, которые несправедливо, нечестно и незаконно были отстранены от международных стартов. У господ, которые критикуют проведение соревнований, нет никакого морального права на это и не предвидится", - сказал Поздняков.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Позже генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявил, что в организации обеспокоены проведением Игр дружбы в России. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.