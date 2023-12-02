СМИ: хоккеистов обяжут носить защиту для шеи на юниорском и молодежном чемпионатах мира

Решение по мужскому и женскому чемпионатам мира еще не принято

ТАСС, 2 декабря. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение сделать обязательной защиту для шеи на юниорском (среди игроков до 18 лет) и молодежном (среди игроков до 20 лет) чемпионатах мира. Об этом сообщил телеканал TSN.

Отмечается, что решение по мужскому и женскому чемпионатам мира еще не принято.

В октябре американский нападающий Адам Джонсон умер в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча между командами высшего дивизиона чемпионата Великобритании "Ноттингем" и "Шеффилд".

Ближайший молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Швеции. Следующее юниорское мировое первенство состоится в Финляндии с 25 апреля по 5 мая.