Кучеров первым набрал 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Российский хоккеист отметился результативной передачей в матче против "Далласа"

ТАСС, 2 декабря. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Далласом".

Теперь на счету Кучерова 15 заброшенных шайб и 25 результативных передач. Форвард стал первым хоккеистом НХЛ в текущем сезоне, кто достиг отметки в 40 очков. Ближайшим преследователем россиянина в списке бомбардиров является американский форвард "Ванкувера" Джей Ти Миллер, в активе которого 36 очков (13+23).

По итогам двух периодов "Тампа" уступает "Далласу" со счетом 1:6.