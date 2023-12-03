"Локомотив" и "Зенит" сыграют в центральном матче 17-го тура РПЛ

Также в воскресенье ЦСКА примет "Ростов", "Краснодар" сыграет с "Оренбургом", "Ахмат" - со "Спартаком"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Программа 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА - "Ростов", "Краснодар" - "Оренбург", "Локомотив" - "Зенит" и "Ахмат" - "Спартак".

Среди матчей воскресенья выделяется игра между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом", встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 16:30 мск. После 16 туров сине-бело-голубые лидируют в таблице РПЛ с 33 очками, железнодорожники с 25 очками располагаются на восьмой позиции. Игра первой части чемпионата России завершилась выездной победой "Локомотива" со счетом 2:1.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что в команде уже ждут зимнего перерыва из-за погодных условий. "Команда, думаю, ждет зимнего антракта, это связано в первую очередь с погодными условиями, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба "Зенита". - Это очень сложно, гораздо сложнее готовиться к матчам, потому что какие-то упражнения приходится сокращать или менять, потому что невозможно полтора часа тренироваться в таких погодных условиях. Поэтому, конечно, все ждут перерыва, чтобы все-таки набраться сил". Также специалист рассказал, что в матче маловероятно участие защитника Вячеслава Караваева, остальные в разной степени работают в общей группе.

"Локомотив" подходит к игре с двумя очень важными потерями. 30 ноября контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника и капитана железнодорожников Дмитрия Баринова на два матча (один - условно) за оскорбление судей встречи 16-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов" (3:3). Наказание за нецензурные высказывания после той игры также получил главный тренер московской команды Михаил Галактионов, КДК РФС дисквалифицировал специалиста на две игры. Также "Локомотиву" не сможет помочь защитник Станислав Магкеев, который продолжает восстанавливаться от травмы.

Особой принципиальности матчу придает противостояние нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы со своим бывшим клубом. С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за "Зенит", в составе которого завоевал 10 трофеев и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России. Дзюба выступает за "Локомотив" с февраля 2023 года, с того момента "Локомотив" дважды играл с петербургским клубом. Оба матча завершились скандальными моментами: после первой встречи Дзюба не пожал руку Семаку, а после второй на вопрос об отношениях с тренером петербуржцев спросил: "А кто это?"

Еще одна игра ЦСКА и "Ростова"

В первом матче дня ЦСКА на своем поле встретится с "Ростовом", игра начнется в 14:00 мск. Армейский клуб занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Ростовчане с 20 очками располагаются на 10-й позиции. Команды проведут второй очный матч за неделю - 29 ноября они встречались в первой игре 1/4 финала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, игра завершилась со счетом 1:1. В первом круге чемпионата они также сыграли вничью - 3:3.

Также в воскресенье "Краснодар" дома сыграет с "Оренбургом". По итогам прошлого тура краснодарская команда потеряла лидерство в турнирной таблице РПЛ, она занимает второе место с 32 очками. "Оренбург" с 14 очками располагается на 13-й позиции. Встреча команд в первой части чемпионата России завершилась гостевой победой "Краснодара" со счетом 2:0.

"Краснодар" не сможет рассчитывать на одного из лучших бомбардиров этого сезона - колумбийского нападающего Джона Кордобу, которого КДК РФС дисквалифицировал на четыре матча (один - условно) за оскорбительный жест в адрес ассистента арбитра встречи 16-го тура с "Уралом". В текущем сезоне РПЛ Кордоба забил восемь мячей.

В заключительном матче дня московский "Спартак" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом", встреча начнется в 19:00 мск. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. "Ахмат" с 13 очками располагается на 15-й позиции. Грозненская команда в последний раз победила в РПЛ 2 сентября, тогда она оказалась сильнее "Урала" (1:0). Серия "Ахмата" без побед в РПЛ составляет девять матчей.

2 декабря Гидрометцентр РФ сообщил, что сильный снегопад с метелью и порывистым ветром ожидается в Москве и области в воскресенье. В сообщении отмечается, что объявлен "оранжевый" уровень опасности - предпоследний в шкале. Поэтому организаторам московских матчей придется серьезно поработать, чтобы обеспечить успешное проведение игр.

Программа 17-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день воронежский "Факел" на своем поле сыграл вничью с калининградской "Балтикой" (0:0), самарские "Крылья Советов" в гостях победили "Сочи" (2:0), "Пари Нижний Новгород" дома обыграл екатеринбургский "Урал" (1:0). 4 декабря московское "Динамо" на своем поле сыграет с казанским "Рубином".