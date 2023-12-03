Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариуша в первом раунде на турнире UFC

Поединок прошел в США

ТАСС, 3 декабря. Россиянин Арман Царукян нокаутом в первом раунде одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Остине (штат Техас, США).

Царукян отправил соперника в нокаут спустя одну минуту и четыре секунды с момента начала поединка в легком весе.

Теперь на счету 27-летнего россиянина 21 победа (9 нокаутом) и 3 поражения.

Для 34-летнего Дариуша поражение от Царукяна стало вторым подряд - в июне он техническим нокаутом проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре. Всего на счету американца теперь 22 победы (5 нокаутом), 6 поражений и 1 ничья.