"Каролина" обыграла "Баффало" в матче НХЛ, Свечников набрал два очка

Встреча закончилась со счетом 662 в пользу "Каролины"

ТАСС, 3 декабря. "Каролина" со счетом 6:2 победила "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе "Каролины" отметились Себастьян Ахо (16-я, 22-я минуты), Джек Друри (17), Стефан Ноусен (35), Тойву Теравайнен (39), Брэди Шей (49). Российский нападающий хозяев Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами. Его одноклубник вратарь Петр Кочетков отразил 20 бросков из 22. У "Баффало" отличились Кейси Миттельштадт (45) и Тайсон Джост (50).

23-летний Свечников в 14 играх текущего сезона набрал 11 очков (1 заброшенная шайба + 10 результативных передач). 24-летний Кочетков четвертый матч подряд попал в стартовый состав команды. "Каролина" одержала победу в трех из этих встреч, еще одна игра закончилась поражением в овертайме.

"Каролина" идет на втором месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, на счету команды 29 очков в 23 матчах. "Баффало" располагается на предпоследнем, седьмом месте в Атлантическом дивизионе с 22 очками в 24 встречах. В следующем матче "Каролина" в ночь на 5 декабря по московскому времени на выезде сыграет с "Виннипегом", "Баффало на день раньше примет "Нэшвилл".

В других матчах дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде обыграл "Нэшвилл" (4:3), российский вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 38 бросков из 41. "Нью-Йорк Айлендерс" в гостях оказался сильнее "Флориды" (4:3). Защитник "Айлендерс" Александр Романов отметился результативной передачей, его одноклубник вратарь Илья Сорокин отразил 42 броска из 45 и был признан третьей звездой матча. "Оттава" переиграла "Сиэтл" (2:0), нападающий Владимир Тарасенко записал на свой счет результативную передачу. "Филадельфия" в гостях по буллитам победила "Питтсбург" (4:3). В составе проигравшей команды голевой пас на счету нападающего Евгения Малкина. "Бостон" на выезде обыграл "Торонто" (4:3), "Дейтройт" в гостях победил "Монреаль" (5:4 ОТ).