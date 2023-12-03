Латыпов выиграл масс-старт на этапе Кубка России по биатлону

Вторым стал представитель Белоруссии Антон Смольским. третьим - россиянин Кирилл Бажин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 декабря. /ТАСС/. Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр россиянин Эдуард Латыпов одержал победу в масс-старте на 15 км на этапе Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Победитель преодолел дистанцию за 42 минуты 17,9 секунды при трех промахах на четырех огневых рубежах. Второе место занял белорус Антон Смольский (отставание - 12,8 секунды; 2 промаха). Третьим стал россиянин Кирилл Бажин (+20,4; 4).

Позднее в воскресенье масс-старт пробегут женщины.